Эдуард Николаев: Аргентинцы показывали неприличные жесты и кричали «Виллагра чемпион!»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победитель ралли «Дакар» в зачете грузовиков Эдуард Николаев на брифинге в Доме Правительства РТ рассказал о том, что некоторые аргентинские болельщики встречали российские экипажи команды «КАМАЗ-Мастер» не очень дружелюбно.

Причиной такого поведения зрителей стала борьба экипажа Николаева с аргентинцем Федерико Виллагрой.

«В этом году было немного необычно, потому что, когда мы въехали в Аргентину, мы боролись с Виллагрой. Большинство зрителей и болельщиков относились к нам адекватно, но какое-то хулиганье или молодежь вели себя некрасиво – показывали не совсем приличные жесты, кричали "Виллагра чемпион!". Тем не менее, мы вели себя достойно и понимали причины такого поведения болельщиков. Когда советская хоккейная сборная играла в Канаде, там тоже не все было хорошо», – отметил Николаев.

По словам пилота команды «КАМАЗ-Мастер», в Аргентине немало поклонников российской команды. «Нам очень приятно присутствие в этих трех странах – это Аргентина, Боливия и Перу. Самые активные болельщики – это аргентинцы. На протяжении многих лет там выстраиваются коридоры людей, чтобы посмотреть гонку. Даже организаторы перед стартом показывают от руки написанную табличку, что, мол, будьте аккуратны, на таком-то километре на трассе очень много зрителей. Бывает, что они даже выходят на трассу, хотят сфотографироваться. Очень приятно видеть в толпе аргентинских болельщиков российский флаг, это вдвойне придает нам эмоции и силы – видишь, что болеют за тебя и за Россию. Также есть флаги "КАМАЗа", поскольку поставки машин ведутся и в эти страны», – добавил гонщик.

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.

