«КАМАЗ-Мастер» в 15-й раз победил в международном ралли «Дакар»

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российская команда «КАМАЗ-Мастер» в 15-й раз стала победителем международного ралли «Дакар». В данный момент завершается последний этап 40-го по счету ралли «Дакар-2018», где победителем в зачете грузовиков в упорнейшей борьбе стал экипаж под пилотированием Эдуарда Николаева.

Несмотря на то, что он сегодня финишировал четвертым (04 минуты от лидера), это не помешало экипажу на «КАМАЗе» стать победителем всего ралли.

На предпоследнем этапе гонки выбыл главный соперник – аргентинец Федерико Виллагра. У него возникли проблемы с коробкой передач, и ему пришлось сняться с гонки.

Третье место в общем зачете у грузовиков завоевал еще один российский экипаж под пилотированием Айрата Мардеева. Вторым стал впервые в своей карьере белорусский экипаж под пилотированием Сергея Вязовича на «МАЗе».

Для Эдуарда Николаева это третья победа в его спортивной карьере. Он побеждал в в 2013-м, 2017-м и 2018-м годах.

Напомним, юбилейный «Дакар-2018» проходил на территории трех стран: Перу, Боливии и Аргентины. Финиш прошел в городе Кордоба (Аргентина). Грузовики преодолели трассу в общей сумме свыше 7000 километров.

В составе российской команды принимали участие 4 экипажа, в том числе один из них ехал на новом грузовике с 13-литровым двигателем, который понадобится всей команде в 2019 году из-за введения новых правил.

До финиша гонки доехали лишь три экипажа, «боевую техничку» Антона Шибалова сняли с гонки на 11-м этапе, после чего эта роль перешла к Дмитрию Сотникову.



