Савостин о снятии экипажа Шибалова с «Дакара»: Идет борьба с командами-лидерами

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель руководителя гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Сергей Савостин на брифинге в Доме Правительства РТ прокомментировал дисквалификацию экипажа Антона Шибалова на ралли «Дакар» 2018 года.

На одном из спецучастков экипаж Шибалова из-за неисправности не взял все контрольные точки и отправился на финиш. Судьи приняли решение о снятии экипажа с гонки.

«Мы надеялись на то, что экипаж будет продолжать гонку. Да, мы сделали это умышленно. В тот день спецучасток состоял из двух частей. Машина у них загорелась на первой половине первого этапа спецучастка. Они привели автомобиль в порядок, финишировали. Вторая часть спецучастка была в виде петли. Ребята стартовали, проехали немного по трассе – это было уже затемно. Они срезали дистанцию и поехали на финиш, не взяв при этом шесть контрольных точек. В принципе, это допускается, и дальше это остается на усмотрение спортивных комиссаров. Они приняли такое решение», – заявил Савостин.

Замруководителя команды добавил, что в «КАМАЗ-Мастере» пытались получить объяснения по поводу этого неоднозначного решения.

«Нам сказали, что решение оспорить нельзя. С нашей стороны понимание ситуации таково – на "Дакаре" всегда велась борьба с лидерами, и это один из шагов, потому что к лидерам там всегда более высокие требования. Если бы это был рядовой участник из второго десятка, думаю, экипаж сохранили бы. Но так как мы – лидирующая команда, спортивные комиссары приняли такое решение. Оно ничем не обосновано, но в соответствии с регламентом оно не оспаривается», – подчеркнул Савостин.

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.

