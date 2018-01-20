За день до финиша «Дакара-2018» из гонки выбыл главный соперник Николаева – Виллагра

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). За день до финиша ралли «Дакар-2018» из гонки выбыл главный соперник Эдуарда Николаева на «КАМАЗе» – Федерико Виллагра на Iveco.

На предпоследнем 13-м этапе ралли в зачете грузовиков у автомобиля аргентинца Федерико Виллагры сломалась коробка передач. Из-за этого для его экипажа гонка завершилась досрочно, сообщает пресс-служба «Дакара».

Экипаж Виллагры несколько этапов назад оттеснил российский экипаж с первого места общего зачета. Его преимущество составляло одну минуту, а перед 13-м этапом он уступал Николаеву всего одну секунду.

Аргентинец нарушал правила гонки, за что получил 15 минут штрафа и 10 минут отложенного до повторного нарушения. На 12-м этапе он, судя по всему, нарушил правила в третий раз, заправляясь с технички в зоне нейтрализации. Это запрещено регламентом соревнований, но спортивные комиссары никак не отреагировали на инцидент.