Певцов и Дюжев выступят с местными коллективами на концерте «Высоцкий в Нижнекамске»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Звезды российского шоу-бизнеса дадут концерт в рамках проекта «Высоцкий в Нижнекамске», который состоится 27 января, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Впервые на одной сцене вместе с Дмитрием Дюжевым, Сергеем Гармашем, Сергеем Галаниным, Дмитрием Певцовым, оркестром «Глобалис» и ансамблем «Песни нашего века» будут выступать коллективы Нижнекамска. Артисты покажут совместные музыкальные номера, будут читать стихи, общаться со зрителями.



Также в рамках проекта «Высоцкий в Нижнекамске» 27 января пройдут творческие встречи. В библиотеке имени Г. Тукая с жителями Нижнекамска встретится актер театра и кино Дмитрий Дюжев, в молодежном центре «Ковер» состоится встреча с певицей Ольгой Кормухиной и музыкантом Алексеем Беловым.



В центральной городской библиотеке имени Г. Тукая в эти дни работает экспозиция «Высоцкий – знакомый и незнакомый», в Доме народного творчества все желающие могут познакомиться с творчеством Владимира Высоцкого, посетив выставку «Четыре четверти пути». На площади имени Лемаева на медиаэкранах в эти дни идет трансляция фото и кинохроники, связанная с творчеством и личной жизнью музыканта.

25 января 2018 года российскому поэту и актеру, лауреату Государственной премии СССР Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.