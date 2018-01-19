Проект «Высоцкий в нашем городе» соберет звезд российского шоу-бизнеса в Нижнекамске

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Звезды российского шоу-бизнеса дадут концерты в рамках проекта «Высоцкий в нашем городе». Первый концерт состоится 27 января в Нижнекамске, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Лидерами творческого проекта станут Дмитрий Певцов, Гоша Куценко, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Гармаш, Дмитрию Дюжев, Сергей Галанин и другие артисты.

Далее проект примут Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону. «Состав участников не будет постоянным», – сказал сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», приуроченной к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Певица Ольга Кормухина выразила надежду, что проект привлечет внимание молодежи. С нею согласился народный артист России Дмитрий Певцов, предложив ввести произведения Высоцкого в школьную программу по литературе.

25 января 2018 года российскому поэту и актеру, лауреату Государственной премии СССР Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.