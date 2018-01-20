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Культура

В Нижнекамске открылась посвященная Высоцкому выставка

20 января 2018, 15:12 , Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске открылась посвященная Высоцкому выставка Центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке» предоставил экспонаты для выставки.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылась тематическая выставка «Четыре четверти пути», посвященная Владимиру Высоцкому, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Экспонаты для выставки предоставил Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке». В экспозиции представлены афишы, фотографии, театральные реквизиты поэта, его сценические костюмы. Например, зрители смогут увидеть свитер, в котором Высоцкий играл Гамлета.

Экспозиция представлена в рамках проекта «Высоцкий в Нижнекамске», посвященного 80-летию со дня рождения Высоцкого и пятилетию проекта «Своя колея», организатором которой является его сын Никита Высоцкий.

Выставка будет работать в Доме народного творчества до 30 января.

 


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