В Нижнекамске открылась посвященная Высоцкому выставка

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылась тематическая выставка «Четыре четверти пути», посвященная Владимиру Высоцкому, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Экспонаты для выставки предоставил Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке». В экспозиции представлены афишы, фотографии, театральные реквизиты поэта, его сценические костюмы. Например, зрители смогут увидеть свитер, в котором Высоцкий играл Гамлета.
Экспозиция представлена в рамках проекта «Высоцкий в Нижнекамске», посвященного 80-летию со дня рождения Высоцкого и пятилетию проекта «Своя колея», организатором которой является его сын Никита Высоцкий.
Выставка будет работать в Доме народного творчества до 30 января.