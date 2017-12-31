Дюжев и Гармаш выступят на фестивале «Своя колея» в Нижнекамске

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Певцы Ольга Кормухина и Сергей Галанин, а также актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Гармаш выступят 27 января на песенном фестивале «Своя колея» в Нижнекамске. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Фестиваль посвящен памяти Владимира Высоцкого. У концерта в будущем году сразу два юбилея: пять лет его проводят в Нижнекамске и 80 лет – со дня рождения Высоцкого.

Все желающие смогут услышать любимые песни в исполнении разных коллективов в Доме народного творчества. Предстоящий фестиваль станет неким экспериментом, ведь творчество Высоцкого представят все фольклорные коллективы Нижнекамска. Организаторы заявили, что жители города также станут участниками концерта.



Песенный проект «Своя колея» проводится при поддержке мэрии Нижнекамска. Организатором является сын Владимира Высокого – Никита Высоцкий.