Кинотеатр «Пионер» показал «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Московский кинотеатр «Пионер», расположенный на Кутузовском проспекте, показал сатирическую комедию «Смерть Сталина» несмотря на отзыв у нее прокатного удостоверения. Об этом пишет газета «Ведомости».

Показ начался в 16.55, еще один сеанс должен состояться в 21.30. Картина вызвала ажиотаж: все билеты на ее просмотр раскуплены вплоть до 3 февраля. При этом неизвестно, состоятся ли следующие сеансы, замечает РБК.

Прокатное удостоверение у британско-французской комедии режиссера Армандо Ианнуччи было отозвано 23 января.

Позднее министр культуры России Владимир Мединский отметил, что многие зрители могут воспринять картину «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над Советской Армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не увидел в отзыве разрешения на прокат какой-либо цензуры.