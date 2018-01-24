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Режиссер «Смерти Сталина» отреагировал на отмену премьеры фильма в РФ

24 января 2018, 01:35

Ианнуччи заметил, что не теряет надежды на показ картины в российских кинотеатрах.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Режиссер сатирической комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи отреагировал на отзыв прокатного удостоверения у его картины в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Ианнуччи заявил изданию, что все посмотревшие комедию граждане РФ высоко оценили ее. «Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво», – подчеркнул он.

При этом режиссер добавил, что он не теряет надежды на показ фильма в российских кинотеатрах.

Комедия вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры. Общественники увидели в ней оскорбление исторических символов, а юристы углядели нарушение российского законодательства.

После этого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Фильм должен был выйти на экраны кинотеатров 25 января. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября прошлого года. 


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