Песков не увидел цензуры в отмене проката «Смерти Сталина»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не увидел цензуры в отзыве прокатного удостоверения у сатирической комедии «Смерть Сталина», передает ТАСС.

«Я не согласен с тем, что это проявление цензуры», – заявил представитель Кремля журналистам.

Кроме того, он назвал достойной обсуждения идею создания структуры по выдаче разрешений на прокат, не связанной с Министерством культуры. Речь должна идти о целесообразности подобных изменений, пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства назвал решение об отзыве прокатного удостоверения прерогативой Минкультуры РФ. Ведомство не могло не учитывать мнения своих экспертов, заметил он при этом.

Прокатное удостоверение у британско-французской комедии режиссера Армандо Ианнуччи было отозвано 23 января.

Позднее министр культуры России Владимир Мединский отметил, что многие зрители могут воспринять картину «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над Советской Армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».