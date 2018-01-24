Песков назвал отзыв проката комедии «Смерть Сталина» прерогативой Минкульта РФ

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина», сообщает РИА Новости.

23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Песков назвал данное решение прерогативой Минкультуры РФ. По его мнению, ведомство не может не учитывать мнения своих экспертов, которые видели картину.

«Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам. Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые для этого и собираются. В остальном это прерогатива ведомства», – сказал он.

Ранее Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что многие зрители могут воспринять картину «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над Советской Армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».

Режиссер фильма Ианнуччи в свою очередь заявил, что все посмотревшие комедию граждане РФ высоко оценили ее. «Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво», – подчеркнул он.