Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщила и.о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.

Британская комедия режиссера Армандо Ианнуччи вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Минкультуры, на котором присутствовали депутаты Госдумы, Российского исторического общества и члены общественного совета при Минкульте.

После просмотра деятели культуры заявили, что картина не несет исторической или культурной ценности и оскорбляет чувства ветеранов ВОВ, а также назвали ее содержание «извращением» и «пасквилем».

Фильм должен был выйти в прокат в России 25 января. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2017 года.