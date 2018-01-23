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Культура

Премьеру фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за оскорбительных для ветеранов ВОВ сцен

23 января 2018, 12:36

Российские продюсеры и режиссеры сочли фильм «Смерть Сталина» оскорбительным и не несущим исторической ценности.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Премьера фильма «Смерть Сталина», которая должна выйти в российский прокат 25 января, может быть перенесена. Кинодеятели в лице продюсеров Никита Михалкова, Сергея Мирошниченко, кинопродюсера Леонида Верещагина и других сочли фильм оскорбительным, сообщает РБК.

Глава общественного совета Министерства культуры Юрий Поляков сообщил, что комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной. На показе фильма в Минкультуре РФ присутствовали также юристы, которые нашли в нем нарушение российского законодательства.

Один из членов совета Павел Пожигайло сообщил, что в ленте оскверняются исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображен в неподобающем виде, сцены изобилуют насилием.

Теперь общественники намерены добиться переноса премьеры фильма на лето 2018 года. Новая дата проката позволит избежать выхода оскорбительного для ветеранов ВОВ фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.
 


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