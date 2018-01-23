В Госдуме назвали фильм «Смерть Сталина» «извращением» и призвали приостановить прокат

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко потребовала приостановить действие прокатного удостоверения комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» из-за элементов экстремизма и оскорбления России, сообщает «Интерфакс».



Драпеко заявила, что этот фильм способствует разжиганию розни внутри российского общества и противоречит российскому законодательству. Поэтому, по словам парламентария, необходимо провести дополнительную экспертизу.



Елена Драпеко назвала описанные в фильме события «извращением».



«Большей гадости я никогда не видела, то есть вообще никогда. Это абсолютный пасквиль, провокация с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши дураки – вот все, что есть, от гимна до персонажей, все извращено», – прокомментировала Драпеко.

Ранее глава общественного совета Минкультуры РФ Юрий Поляков также сообщил, что комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной. Общественники заявили о намерении направить письмо главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой приостановить прокат фильма и более тщательно изучить картину, которая по сути является «идеологической борьбой против нашей страны».

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет четкой позиции по данной ситуации.