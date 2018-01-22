Песков раскрыл позицию Кремля относительно турецкой операции в Африне

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Операция Вооруженных сил Турции в сирийском Африне находится под пристальным наблюдением Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в САР нужно поддерживать территориальную целостность. Ход действий Москва узнает как у Дамаска, так и у Анкары, добавил он.

Кроме того, не остаются без внимания и гуманитарные аспекты, отметил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «бешенстве», в которое пришла Турция из-за действий Соединенных Штатов в Сирии.

Напомним, Генштаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне.