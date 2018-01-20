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Политика

Минобороны: Провокации США привели к развитию кризиса на северо-западе Сирии

20 января 2018, 21:10

Негативную реакцию Анкары вызвали заявления США о создании «пограничных сил» в близких к турецкой границе районах, считают в Минобороны России.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Кризису на северо-западе Сирии в большей мере способствовали провокации США, сообщает Russia Today со ссылкой на Минобороны России.

Негативную реакцию Анкары вызвали заявления США о создании «пограничных сил» в близких к турецкой границе районах, говорится в сообщении ведомства.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением. Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах „пограничных сил“ и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооружённых группировок боевиков», — заметили в Минобороны.

Поставки Пентагоном вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии привели к быстрой эскалации напряженности и началу военной операции в Турции, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Генштаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне.


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