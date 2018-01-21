Лавров: «Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство»

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о «бешенстве», в которое пришла Турция из-за действий Соединенных Штатов в Сирии. Он сказал об этом в интервью газете «Коммерсантъ».

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», – заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что «такая школа мысли» не имеет отношения к российскому руководству.

По мнению главы МИД РФ, разрушение договоренностей об урегулировании конфликтов между ключевыми странами ведет к «куче-мале», когда «каждый сам за себя».

Судя по всему, Сергей Лавров имел виду под действиями США поддержку сирийских курдов. Курдские Отряды народной самообороны (YPG) составляют основную часть войск Сирийских демократических сил (SDF). Турецкая сторона подозревает их в тесных связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Ранее Министерство обороны РФ назвало причиной обострения ситуации в Африне «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».