Эрдоган заявил о начале наземной операции в Сирии

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Ударами по сирийскому Африну Турция фактически начала наземную операцию в САР. Об этом заявил Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету Hurriyet, турецкий лидер анонсировал место следующего удара. Им станет сирийский регион Манбидж.
Сегодня стало известно, что за последние сутки мощной атаке со стороны Вооруженных сил Турции были подвергнуты курды из Партии демократического союза. За сутки было зафиксировано не менее 10 ударов.