Все новости Татарстан Россия

Политика

Эрдоган заявил о начале наземной операции в Сирии

20 января 2018, 15:26 , Фото: архив tatarstan.ru

Эрдоган заявил о начале наземной операции в Сирии Турецкий лидер анонсировал место следующего удара в сирийском регионе Манбидж.
Трамп и Эрдоган потребовали привлечь к ответственности Асада за химатаку в Идлибе
Эрдоган надеется на Божью волю в восстановлении смертной казни после референдума
Эрдоган упрекнул Меркель в поддержке террористов
Татарстан может рассчитывать на получение инвестиций из российского-турецкого фонда — эксперт
Эрдоган настаивает на санкциях против Нидерландов

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Ударами по сирийскому Африну Турция фактически начала наземную операцию в САР. Об этом заявил Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету Hurriyet, турецкий лидер анонсировал место следующего удара. Им станет сирийский регион Манбидж.

Сегодня стало известно, что за последние сутки мощной атаке со стороны Вооруженных сил Турции были подвергнуты курды из Партии демократического союза. За сутки было зафиксировано не менее 10 ударов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter