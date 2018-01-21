(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). За три тура до финиша регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду уступил «Ак Барс» на своем льду уступил «Витязю» со счетом 0:2. Казанский клуб потерпел второе домашнее поражение подряд, но продолжает лидировать в Восточной конференции.

Ближайший преследователь казанцев – «Автомобилист», сумевший в конце прошлого года пару раз обойти «Ак Барс», резко забуксовал в последних турах, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Но и «Ак Барс» позавчера неожиданно проиграл дома словацкому «Словану» после красивой победы над одним из лидеров «Запада» – финским «Йокеритом».

Из-за небольшого повреждения не сыграл сегодня Данис Зарипов, а место в воротах хозяев занял Александр Шарыченков. Этим и ограничились перестановки в составе казанцев перед началом встречи с «Витязем». Подмосковным клубом руководит один из прежних помощников Зинэтулы Билялетдинова по тренерскому штабу «Ак Барса» Валерий Белов.

Традиционно активно стартовав, тем не менее долгое время казанцы не могли создать реальных моментов для взятия ворот «Витязя». Гости спокойно и самоотверженно оборонялись. Дважды в первом периоде хозяева имели возможность разыграть лишнего после удалений в составе «Витязя», но и в таких комфортных условиях нападение «Ак Барса» отработало вхолостую.

А в начале второго периода гости едва не забили – после броска Дмитрия Семина шайба угодила в штангу ворот «Ак Барса». Хозяевам повезло, но долго так продолжаться не могло – не чувствовалось у них победного духа. В конце второго периода казанцы на 116 секунд остались втроем против пятерки подольчан. И на этот раз гости своим шансом воспользовались. Хорошим щелчком в касание пробил Шарыченкова Войтех Мозик, 0:1.

Едва начался третий период (команды отыграли всего шесть секунд), как счет стал 0:2. Гости очень здорово разыграли быстрое нападение, и Алексей Макеев в касание замкнул своевременную передачу. В середине заключительной двадцатиминутки хозяева тоже неплохо разыграли лишнего, Антон Ландер точным броском завершил эффектный розыгрыш, но тренерский штаб «Витязя» потребовал видеопросмотр эпизода, посчитав, что была помеха вратарю. И судьи в итоге согласились с подольчанами, не засчитав взятие их ворот. Вскоре уже гости остались втроем против полной пятерки «барсов» на 32 секунды, но их соперники не добились успеха. Замена вратаря на шестого полевого игрока на последней минуте не помогла хозяевам.

После 53 матчей в активе «Ак Барса» осталось 94 очка, клуб из столицы Татарстана удерживает первое место на «Востоке». В следующем туре 23 января казанцы дома сыграют с московским ЦСКА.

«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Подольск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили: Мозик (40), Макеев (41).

Штрафы: 6 – 10.