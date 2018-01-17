«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом после перерыва матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» дома победил финский «Йокерит» со счетом 2:1, победную шайбу у хозяев забросил Станислав Галиев, отпраздновавший сегодня свое 26-летие.

Благодаря вчерашнему поражению «Автомобилиста» казанцы вновь вернулись на первое место в конференции «Восток», опередив уральцев всего на одно очко. До начала Кубка Гагарина осталось шесть матчей – пять из них «Ак Барс» проведет дома. Последний – 1 марта в Уфе.

К матчу с «Йокеритом» хозяева подошли с грустными новостями: приболел главный тренер Зинэтула Билялетдинов, пропустивший по этой причине предматчевую утреннюю раскатку, получил травму еще один нападающий – Никита Язьков, отправляющийся на обследование в Германию. По-прежнему пребывают в клубном лазарете нападающие Андрей Попов и Федор Малыхин, защитник Роман Абросимов.

К счастью, на игру Билялетдинов вышел, в отличие от ряда своих подопечных. По сравнению с предыдущим матчем не играл сегодня капитан команды Александр Свитов, его сменил Антон Глинкин, защитника Тимура Фаткуллина сменил Михаил Сидоров.

Игру хозяева начали очень бодро и весело, благо целую неделю не играли из-за перерыва на Матч звезд КХЛ. Так что первая шайба казанцев не стала сюрпризом. В свой 26-й день рождения гол забил Станислав Галиев, которого вывел на ударную позицию по правому флангу Данис Зарипов. Кистевой бросок в дальний угол удался имениннику на славу. «Ак Барс» явно переигрывал «Йокерит», превосходя гостей, прежде всего, в движении и заряженности на гол.

И вторая шайба хозяев стала знаковой, не рядовой. После отменной фланговой передачи справа Антона Глинкина с пятачка шайбу забросил Александр Бурмистров, дело было в начале второго периода. Это первый гол воспитанника «Ак Барса» на родном льду после недавнего возвращения Бурмистрова домой из НХЛ. До этого он сыграл четыре матча за «Ак Барс» на выезде, где отметился двумя результативными передачами, и вот первый гол.

Но через 9 минут гости тоже забили, однако судьи быстро разобрались – шайба была заброшена ногой, поэтому гол не состоялся к бурной радости трибун. В конце периода многим показалось, что еще одна шайба попала в ворота «Йокерита» после сильнейшего броска Алексея Потапова и выскочила из ворот, но операторы «Ак Барса» посчитали, что гола не было. Шайба попала в перекладину.

В третьем периоде временами у финнов проходили очень опасные атаки, но оборона «Ак Барса» во главе с голкипером Эмилем Гариповым играла и самоотверженно, и надежно. За пять минут до конца арбитры удалили одновременно двух казанцев – шведа Антона Ландера и канадца Роба Клинкхаммера. Ключевой момент матча. И через 31 секунду одну шайбу гости отыграли – дальним броском это сделал Сами Леписто, 2:1. Интрига мгновенно возродилась. «Ак Барс» остался вчетвером, но отбился, сумев сохранить минимальное преимущество.

После 51 матча в активе казанцев 91 очко. Первое место на «Востоке». В следующем туре 19 января «Ак Барс» сыграет дома со словацким «Слованом».

«Ак Барс» (Казань, Россия) – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили: Галиев (8), Бурмистров (24) – Леписто (56). Штраф: 10-4.

«Ак Барс»: Гарипов. Батыршин-Токранов, Секач-Ткачев-Азеведо; Манухов-Марков, Галиев-Ландер-Зарипов; Лямкин-Охтамаа, Глухов-Потапов-Лукоянов; Сидоров, Клинкхаммер-Бурмистров-Глинкин.