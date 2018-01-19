«Ак Барс» дома проиграл предпоследней команде Запада

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Ак Барс» на своем льду проиграл предпоследней команде Западной конференции КХЛ — матч против «Слована» «барсы» закончили со счетом 2:4. Это поражение, впрочем, никак не сказалось на турнирном положении команды: казанцы продолжили возглавлять Восточную конференцию лиги.

Перед этой игрой из стана «Ак Барса» пришли неутешительные новости — травма, полученная Данисом Зариповым в матче с «Йокеритом», оказалась серьезной, и нападающий пропустит несколько игр своей команды. Место Зарипова в заявке на матч со «Слованом» занял Александр Свитов. Это изменение в составе осталось единственным у «барсов» по сравнению с прошлом игрой. Матч против «Йокерита» казанцы выиграли благодаря победному голу Александра Бурмистрова: экс-энхаэловец забросил свою первую шайбу после возвращения в «Ак Барс». В целом у подопечных Зинэтулы Билялетдинова в плане результата все спокойно: команда возглавляет Восточную конференцию лиги, опережая ближайшего преследователя — екатеринбургского «Автомобилиста» — на четыре очка. «Слован» находится в подвале турнирной таблицы Западной конференции КХЛ: клуб из Братиславы занимает 12-ю строчку, а от зоны плей-офф словаков отделяют 25 очков. В последнем туре подопечные Эдуарда Занковца лишь по буллитам сумели переиграть «Сочи» (2:1). Эти соперники уже встречались по ходу сезона — 20 сентября «барсы» в Братиславе одержали убедительную победу со счетом 6:3, а Джастин Азеведо и Иржи Секач забросили по две шайбы.

Отличиться в третий раз в этом противостоянии нынешнего сезона Секач мог спустя минуту с небольшим после старта матча в Казани — словаки позабыли нападающего «Ак Барса» пред собственными воротами, и тот едва не наказал гостей за эту оплошность. Вторую опасную атаку казанцев завершал снова чешский форвард, но на этот раз его бросок отразил голкипер гостей Якуб Штепанек. Его партнеры по команде на первых минутах практически не угрожали казанским воротам, бросая издали и по большей части мимо створа. Серьезно побеспокоить Эмиля Гарипова словакам удалось ближе к экватору первого периода — шайба, пущенная Элиэзером Щербатовым, пришлась в плечо вратаря «Ак Барса» и срикошетила в заградительную сетку. После этого опасного момента гости, было, перевели игру в чужую зону, но ненадолго: вскоре «барсы» провели голевую атаку и усилиями Артема Лукоянова открыли счет. Гости забыли форварда хозяев на дальнем пятаке, Михаил Глухов выдал блестящую передачу, и Лукоянов в касание не оставил Штепанеку ни шанса. Пропущенная шайба явно разозлила подопечных Занковца — они несколько минут провели в чужой зоне и заработали большинство: на скамейку штрафников у «Ак Барса» отправился Никита Лямкин. Его «отдых» получился очень краткосрочным, поскольку уже 10 секунд спустя «Слован» отыгрался — первый бросок издали Гарипов парировал, но со вторым выстрелом Михала Серсена вратарь хозяев справиться не смог. Шайба предательски заползла в ворота и привела в восторг пятерых болельщиков команды из Словакии, приехавших поддержать своих. Более того, на последней минуте гости могли и вовсе выйти вперед: возникший у своих ворот пожар самоотверженно потушил Гарипов сотоварищи.

Голкипер «Ак Барса» подчистил за своими партнерами и на старте второго периода — после броска от синей линии он потерял шайбу из виду и лег на лед, накрыв собой игровой снаряд. Еще один шанс выйти вперед гости получили после удаления: «барсы» неправильно сменились, и на льду у них оказалось одновременно шесть игроков. Словаки провели большинство в чужой зоне, но зубодробительных моментов создать не сумели. С выходом пятого полевого «Ак Барс» побежал в атаку — сначала в равных составах отличный шанс отличиться имел Токранов, затем уже настала очередь хозяев играть в большинстве. У них это получилось намного лучше, и Штепанек две минуты трудился не покладая рук. Реализовать лишнего хозяевам помешал чрезмерный академизм и желание разыграть шайбу до верного — после одного из эпизодов с трибун послышалось «Бросайте, хватит уже катать!» Этому призыву последовали гости и вышли-таки вперед: после неочевидного удаления Роба Клинкхаммера защитник «Слована» Андрей Месарош пальнул от синей линии, и шайба после рикошета от клюшки Владимира Ткачева влетела в самую девятку. Гол, конечно, был записан на Месароша, но подправление у форварда «Ак Барса» получился очень элегантным. Прошло лишь полминуты, и «Слован» повел с разницей в два гола — Томаш Грнка вылез из-за ворот и буквально затолкал шайбу в ближний угол ворот Гарипова. Лишь пропустив третью, подопечные Билялетдинова завелись по-настоящему: хозяева тут же добавили в жесткости и заработали большинство. Две минуты «барсы» наседали на ворота соперника, но безрезультатно — Штепанек и защитники гостей максимально внимательно обороняли полученное преимущество. Более того, за минуту до конца гости могли и вовсе довести счет до крупного: после выхода 2 в 1 хлестко бросал Зай Бойчак, но Гарипов оставил свою команду в игре. Наконец, перед самым перерывом пар выпустили Симон Депре и Роман Манухов — хоккеисты скинули перчатки, но судьи и партнеры по команде не дали этому конфликту перерасти в побоище.

Бойчак свою шайбу все же забил, причем довольно курьезным образом: на первой минуте третьего периода нападающий «Слована» вышел на убойную позицию и чуть не потерял шайбу, но серия рикошетов наоборот помогла ему, дезориентировав голкипера. Дело приняло для казанцев очень серьезный оборот — за один период им нужно было забить как минимум трижды и при этом не пропустить. Хозяева понеслись вперед без оглядки на свои ворота, поэтому гости могли забросить еще и пятую шайбу — Месарош убежал на рандеву с Гариповым, но оформить дубль не смог. «Ак Барс» завелся не на шутку: дважды по воротам Штепанека бросал Михаил Сидоров, и оба раза голкипер был на высоте. Голкипера «Слована» вообще можно считать лучшим игроком этого матча — он тащил практически все, что летело в его ворота, а в пропущенной шайбе был виноват по минимуму. В середине третьего периода «Ак Барс» наконец отыграл один гол: после броска Андрея Маркова от синей линии самым расторопным на добивании оказался Свитов. До конца матча оставалось чуть меньше 10 минут, и болельщики громогласно требовали от казанцев еще. Шанс порадовать своих поклонников хозяевам вскоре представился — по итогам «заварушки» у ворот «Слована» Щербатов получил аж пять минут штрафа за колющий удар. Отнестись бережно к такой возможности перевернуть игру «барсы» не смогли: Станислав Галиев получил удаление и уравнял составы команд. Даже в формате 4 на 4 подопечные Билялетдинова нагнетали обстановку у чужих ворот — опасно бросали Антон Глинкин, Ткачев, Рафаэль Батыршин. Когда штрафное время Галиева истекло, казанцам оставалось играть в большинстве две минуты. Все это время они провели в чужой зоне, а под занавес большинства Атте Охтамаа могучим броском «подстрелил» на чужом пятачке Лукоянова. Этот форвард — боец, каких поискать, поэтому вскоре нападающий «Ак Барса» поднялся со льда и под аплодисменты публики укатил на скамейку запасных. Чем ближе к финалу, тем сильнее эмоции: после грубого силового приема против Бурмистрова его партнеры полезли заступаться за товарища. Судьи драчунов растащили, но словаки едва не прыгнули на Свитова всей командой. В оставшееся время «Слован» мастерски засушил игру и увез из Казани победу, которая наверняка будет греть словацким хоккеистам душу по завершении этого сезона.

Хоккей, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» (Казань) — «Слован» (Братислава) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайбы забросили: Лукоянов (12′, 1:0), Серсен (16′, 1:1), Месарош (35′, 1:2), Грнка (35′, 1:3), Бойчак (41′, 1:4), Свитов (51′, 2:4).

Штраф: 12 — 35