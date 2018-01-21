Шарыченков сыграет в воротах «Ак Барса» против «Витязя»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Место в воротах казанского «Ак Барса» на матч против «Витязя» займет Александр Шарыченков. Об этом сообщает официальный микроблог казанского клуба в Twitter’е.

В остальном изменений в составе «барсов» нет, произошла лишь перестановка внутри троек нападения: Антон Глинкин отправлен в первое звено к Антону Ландеру и Станиславу Галиеву, а Роб Клинкхаммер сыграет в четвертой тройке с Александром Свитовым и Александром Бурмистровым.

Полностью игровые сочетания казанцев на матч выглядят так:

1-е звено: Антон Глинкин – Антон Ландер – Станислав Галиев – Андрей Марков – Роман Манухов;

2-е звено: Джастин Азеведо – Владимир Ткачев – Иржи Секач – Василий Токранов – Рафаэль Батыршин;

3-е звено: Артем Лукоянов – Алексей Потапов – Михаил Глухов – Атте Охтамаа – Никита Лямкин;

4-е звено: Роб Клинкхаммер – Александр Свитов – Александр Бурмистров – Михаил Сидоров.

Игра регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Витязем» пройдет в Казани сегодня, 21 января. Она начнется в 17.00 по московскому времени.