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Политика

Турция нанесла 10 ударов по курдам в районе сирийского Африна

20 января 2018, 09:12

Действия турецких военных в районе сирийского города стали ответными шагами на атаку курдских группировок.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Мощной атаке были подвергнуты курды из Партии демократического союза (ПДС) со стороны Вооруженных сил Турции. За сутки было зафиксировано не менее 10 ударов, сообщает «Интерфакс».

Действия турецких военных в районе сирийского Африна стали ответными шагами на атаку курдских группировок. Артобстрел велся из районов Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить курдов Сирии в течение недели. После этого появилась информация, что расквартированные в Африне российские военнослужащие покидают его. Ее опроверг глава МИД России Сергей Лавров.


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