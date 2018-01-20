Турция нанесла 10 ударов по курдам в районе сирийского Африна

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Мощной атаке были подвергнуты курды из Партии демократического союза (ПДС) со стороны Вооруженных сил Турции. За сутки было зафиксировано не менее 10 ударов, сообщает «Интерфакс».

Действия турецких военных в районе сирийского Африна стали ответными шагами на атаку курдских группировок. Артобстрел велся из районов Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить курдов Сирии в течение недели. После этого появилась информация, что расквартированные в Африне российские военнослужащие покидают его. Ее опроверг глава МИД России Сергей Лавров.