Эрдоган пообещал уничтожить создаваемые коалицией в Сирии «силы безопасности»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить формируемые в Сирии возглавляемой США антитеррористической коалицией «силы безопасности» еще до того, как они будут подготовлены. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

При этом турецкий лидер охарактеризовал создаваемую Соединенными Штатами на севере Сирии структуру как «армию вероломных предателей», готовых в любой момент направить свое оружие на американцев.

В связи с этим Эрдоган заявил, что США не должны привлекать к борьбе с террористами запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»* других террористов.

Он добавил, что если американская сторона считает Турцию стратегическим партнером, то должна сражаться рядом с ней, и призвал дружественные страны не становиться на пути турецких войск.

Операция в районе Африна может начаться «в любую минуту», причем решение проблемы Африна и Манбиджа не потребует больших временных затрат, подчеркнул также Президент Турции.

Ранее, 13 января, Эрдоган пригрозил начать операцию против курдов Сирии в течение недели. Курдские Отряды народной самообороны (YPG) составляют основную часть войск Сирийских демократических сил (SDF). Турецкая сторона подозревает их в тесных связях с признанной террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Обстрелы Африна в последнее время усилились. К границе перебрасывается бронетехника турецкой армии.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.