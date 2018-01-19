СМИ узнали об уходе российских военных из района Африна в Сирии

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Расквартированные в сирийском районе Африн российские военнослужащие покидают его. Об этом сообщает турецкое новостное агентство «Анадолу» со ссылкой на собственные источники.

Именно в этом регионе турецкие военные и поддерживаемые ими сирийские повстанцы собираются провести операцию против местных курдских сил. Африн является одним из четырех кантонов Сирийского Курдистана, территориально отделенным от трех остальных.

Российский контингент, расквартированный неподалеку от селения Кафр-Дженна, якобы выводится небольшими группами в подконтрольные центральному сирийскому правительству города Нубболь и Аз-Захра. При этом в самом городе Африн российские военные еще остаются.

Кроме того, об уходе из Африна, якобы из-за массированного обстрела, написал на своей странице в Facebook’е военный корреспондент российского Федерального агентства новостей Кирилл Романовский.

Подтверждения или опровержения этой информации от Министерства обороны РФ пока нет.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) составляют основную часть войск Сирийских демократических сил (SDF). Турецкая сторона подозревает их в тесных связях с признанной террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Обстрелы Африна в последнее время усилились. К границе перебрасывалась бронетехника турецкой армии.