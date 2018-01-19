Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сообщения турецких СМИ о том, что российские военные якобы покидают сирийский Африн, были опровергнуты, сообщает Russia Today со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

«Эти сообщения потом были опровергнуты. У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе», — заявил Лавров.

Турецкая сторона еще не выставила наблюдательные посты в соответствии с договоренностями, добавил он.

По российским оценкам, именно затягивание выставления постов привело к активизации боевиков, заметил министр.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что российские военнослужащие якобы оставляют сирийский Африн, где турецкая армия собирается начать операцию против сил сирийских курдов.