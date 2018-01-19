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Политика

Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

19 января 2018, 23:44

Турецкая сторона еще не выставила наблюдательные посты в соответствии с договоренностями, сказал глава МИД России.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сообщения турецких СМИ о том, что российские военные якобы покидают сирийский Африн, были опровергнуты, сообщает Russia Today со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова. 

«Эти сообщения потом были опровергнуты. У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе», — заявил Лавров.

Турецкая сторона еще не выставила наблюдательные посты в соответствии с договоренностями, добавил он. 

По российским оценкам, именно затягивание выставления постов привело к активизации боевиков, заметил министр.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что российские военнослужащие якобы оставляют сирийский Африн, где турецкая армия собирается начать операцию против сил сирийских курдов.


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