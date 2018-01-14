Коалиция начала стягивать к границе Сирии «силы безопасности» в 30 тыс. человек

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки начала стягивать к границе Сирии так называемые «силы безопасности». Речь идет о цели в 30 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пока в группировку вовлечены 230 человек, они должны будут рассредоточиться вдоль долины реки Евфрат – на западной окраине территории САР, подконтрольной «Сирийским демократическим силам», а также вдоль границ с Ираком и Турцией.

Действия коалиции стали ответом на заявление Президента Турции Реджепа Эрдогана, который пригрозил в течение недели начать военную операцию против сирийских курдов в районе городов Африн и Манбидж.

За последние сутки стало известно как минимум о 40 ударах Вооруженных сил Турции по позициям курдов из партии «Демократический союз» в районе Африна на севере республики.