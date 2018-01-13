Эрдоган пригрозил начать операцию против курдов Сирии в течение недели

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в течение недели начать военную операцию против сирийских курдов в районе городов Африн и Манбидж, если их отряды не будут выведены оттуда. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NTV.

«Они увидят, что мы сделаем через неделю... Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», – подчеркнул турецкий лидер.

При этом он сослался на договоренность о выводе курдов с возглавляющими антитеррористическую коалицию Соединенными Штатами.

Сегодня же турецкая артиллерия нанесла 36 ударов по позициям YPG в окрестностях Африна, отмечает агентство «Анадолу».

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) составляют основную часть войск Сирийских демократических сил (SDF). Турецкая сторона подозревает их в тесных связях с признанной террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).