Турция нанесла минимум 40 ударов по позициям курдских отрядов на севере Сирии

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). ВС Турции за сутки нанесли минимум 40 ударов по позициям сирийских курдов из партии «Демократический союз» (ДС) в районе Африна на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Артиллерийский обстрел произвели частями из турецкой приграничной провинции Хатай. Удары наносились по позициям курдов в районах Басуфан, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо, следует из данных агентства.

Первые снаряды с территории Турции полетели во вторник в ответ на обстрел со стороны курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, боевое крыло «Демократического союза»).

Артобстрелы произвели в тот момент, когда Президент Турции Тайип Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если «террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю», говорится в сообщении агентства.

Сегодня также стало известно о том, что Турция направила к границе с Сирией колонну военной техники, в числе которой было пять танков.