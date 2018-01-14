Нижнекамцы организовали лыжный забег в память об убитой Гульшат Котенковой

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Нижнекамцы разных национальностей и вероисповеданий организовали массовый лыжный забег в память об убитой 9 января 29-летней Гульшат Котенковой. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

«Пришла идея собраться здесь (на территории базы “Алмаш” – прим. Т-и) всем вместе, именно на этом месте, чтобы наш город был спокоен. Потому что только вместе мы можем победить зло. Я благодарю всех, кто сегодня откликнулся, наших прихожан (Соборной мечети – прим. Т-и), наших уважаемых аксакалов, благочиние, администрацию города за поддержку, всех нижнекамцев, что поддержали. Дай всем нам мира и добра, чтобы мы все жили мирно», – обратился к участникам акции ее организатор Салих хазрат Ибрагимов.

Его поддержал благочинный Нижнекамского округа протоиерей Александр Колчерин, который заявил о солидарности с мусульманской общиной в борьбе со злом.

«Семья Гульшат Котенковой была смешанная, ее супруг являлся прихожанином церкви на Красном Ключе. И мы в эту трудную минуту хотим поддержать семью погибшей, выразить еще раз слова соболезнований и поддержки», – добавил он.

Ранее подозреваемый в убийстве девушки Данила Котенев в Нижнекамске показал, как совершал преступление. Суд отправил его под арест до 9 марта. На суде мужчина пожаловался на боли в ноге и попросил о медицинской помощи.