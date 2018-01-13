Данила Котенев показал, как совершал преступление

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Данила Котенев, убивший Гульшат Котенкову в Нижнекамске показал, как совершал преступление.

Следователи СКР провели с участием подозреваемого Котенева следственный эксперимент на месте убийства. Преступление произошло около учебно-тренировочной базы «Алмаш» у поселка Красный Ключ в Нижнекамске.

Котенев показал, где оглушил, чтобы изнасиловать Котенкову, которая каталась на лыжах. Подследственный показал, как резал горло разбитой бутылкой и как потом хотел поджечь тело 29-летней матери полугодовалой дочки. Рассказал, как вытаскивал из одежды убитой ее телефон и снимал с бездыханного тела украшения.

Следователи восстановили картину произошедшего. 9 января Котенев, который неподалеку от базы работал в бригаде строителей, после смены хорошенько выпил и пошел искать приключения. В город возвращался через лес. Там заблудился и в четвертом часу дня увидел катающуюся на лыжах молодую женщину. Угрожая газовым пистолетом, он заставил ее пойти за ним в стоявшую поблизости будку. Там он разбил об голову Гульшат бутылку, а затем стал водить «розочкой» по шее и лицу. Котенкова продолжала сопротивляться. Тогда он перерезал ей разбитой бутылкой горло.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее тело в лес и засыпал снегом. Дома он вызвал скорую помощь, его отвели в больницу, чтобы обработать порезанную разбитой бутылкой руку. После Котенев вернулся на место убийства с бутылкой бензина, частично раздел погибшую, облил будку горючей жидкостью, поджег. Сжечь тело у него не получилось и он вернулся домой.

Сегодня суд в Нижнекамске отправил подозреваемого в убийстве и судимого за изнасилование Котенева под арест до 9 марта. На суде он пожаловался на боли в ноге и попросил о медицинской помощи.