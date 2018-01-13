Подозреваемый в убийстве Котенковой попросил в суде о медицинской помощи

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Подозреваемый в убийстве Гульшат Котенковой 37-летний ранее судимый Данила Котенев попросил на сегодняшнем судебном заседании в Нижнекамске медицинскую помощь.

Сегодня в Нижнекамске суд отправил под стражу Котенева до 9 марта 2018 года.

Котенев заявил, что его беспокоят боли в ноге. Он просил вызвать ему врача, но его просьбу проигнорировали. На вопрос судьи, поступало ли ходатайство от задержанного, следователь сказал, что не поступало. Сторону следствия в суде представлял следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Нижнекамск СУ СК России по РТ старший лейтенант юстиции Ильфир Садыков. Он заверил, что просьба Котенева об оказании медпомощи будет удовлетворена.