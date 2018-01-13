Суд арестовал предполагаемого убийцу Гульшат Котенковой

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске суд отправил под стражу 37-летнего Даниила Котенева, подозреваемого в убийстве 29-летней Гульшат Котенковой.

Нижнекамский суд удовлетворил ходатайство следствия в связи с тяжестью преступления Котенева. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 9 марта 2018 года. Сторону следствия в суде представлял следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Нижнекамск СУ СК России по РТ старший лейтенант юстиции Ильфир Садыков.

На процессе Котенев заявил, что его беспокоят боли в ноге. Он просил вызвать ему врача, но его просьбу проигнорировали. На вопрос судьи, поступало ли ходатайство от задержанного, следователь сказал, что не поступало, но прозвучавшая в суде просьба об оказании медпомощи будет удовлетворена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подозреваемый в убийстве Котенев неоднократно судим. Освободился он из мест лишения свободы летом прошлого года, где отбывал 9-летний срок за изнасилование.

Котенев работал в бригаде строителей в поселке Красный Ключ. По окончании смены 9 января на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш» он увидел Котенкову, катающуюся на лыжах. Оглушил ее и попытался изнасиловать. Гульшат пришла в себя и оказала сопротивление. Тогда Котенев порезал ей горло осколком от разбитой бутылки, забрал украшения и телефон, а затем скрылся.

29-летняя Гульшат Котенкова с мужем и полугодовалой дочерью отдыхала на учебно-тренировочной базе у поселка Красный Ключ. 9 января днем она отправилась кататься на лыжах и перестала выходить на связь. Супруг не смог отыскать ее и обратился за помощью. Около двух часов ночи тело нижнекамки обнаружили волонтеры недалеко от базы «Алмаш».