В Сети появилось видео с кораблями украинских ВМС в Крыму

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены оставшиеся на Крымском полуострове с 2014 года корабли ВМС Украины. Ее опубликовал телеканал «Звезда».

В ролике фигурируют тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» («корпус которой покрыт ржавчиной», по замечанию телеканала), и спасательное буксирное судно «Кременец». Все они выглядят достаточно заброшенными.

Главный редактор журнала «Морской сборник» ВМФ России Витор Остапенко заметил, что оценить техническое состояние кораблей по видео невозможно, передает РБК.

При этом сроки эксплуатации многих видов оборудования на кораблях уже истекли, и поэтому они «требуют серьезной ревизии и инспекции», констатировал в свою очередь главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его оценке, стоимость судов не превышает нескольких сотен тысяч долларов.

Тральщики проекта 266-М «Аквамарин» «Чернигов» и «Черкассы» (тогда, соответственно, «Зенитчик» и «Разведчик») вошли в состав советского флота в 1974 и 1977 годах. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 «Запорожье» (тогда Б-435) вошла в состав флота в 1971 году, а спасательное буксирное судно проекта 714 «Кременец» (СБ-524) – в 1983-м.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть на Украину всю военную технику, которая осталась в Крыму с 2014 года. Процесс возврата тогда был прерван из-за конфликта в Донбассе.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует тщательного изучения. Премьер-министр же Украины Владимир Гройсман предложил вернуть вместе с кораблями и сам Крым.