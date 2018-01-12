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Политика

Путину вместе с техникой предложили вернуть Украине Крым

12 января 2018, 19:12

Встречное предложение Президенту России высказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Вместе с техникой, которая осталась в Крыму, Украине следует вернуть и сам полуостров. Об этом заявил Премьер-министр страны Владимир Гройсман, пишут «Известия».

«Встречное предложение Президенту России – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым», – высказался Гройсман.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил вернуть на Украину всю военную технику, которая осталась после отправки партии в 2014 году. Процесс возврата тогда прервал конфликт на Донбассе.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение попыткой вывести российско-украинские отношения из пике.


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