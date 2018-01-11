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Политика

Командующий ВМС Украины ответил на слова Путина о возвращении кораблей из Крыма

11 января 2018, 23:18

По данным РБК, почти вся техника перешла Украине еще в 2014 году.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Украина не должна остаться разменной картой в руках России, поэтому вопрос о возращении оставшейся в Крыму военной техники следует внимательно проработать. Об этом, комментируя слова Президента РФ Владимира Путина, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает РБК.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», – отметил Воронченко.

По данным РБК, почти вся техника перешла Украине еще в 2014 году. В настоящее время на полуострове насчитывается около 20 единиц. Кроме того, в портах Крыма находятся 17 украинских кораблей и судов обеспечения.

Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжить процесс передачи военных кораблей из Крыма Украине, а также авиационной и бронетехники.


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