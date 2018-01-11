Путин заявил, что готов вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Российская сторона готова вернуть Украине военную технику из Крыма. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами отечественных СМИ в редакции «Комсомольской правды», пишут «Известия».

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», – заявил Путин.

По словам главы государства, сейчас техника находится в «плачевном состоянии». При этом, по его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.