Песков назвал инициативу по возвращению Украине техники попыткой выйти из пике

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся в Крыму, чтобы вывести российско-украинские отношения из пике. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

По его словам, Путин своей инициативой проявил жест доброй воли, «чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки».

Вчера Путин заявил, что готов вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Речь идет о военных кораблях, а также авиационной и бронетехнике, которая находится в «плачевном состоянии». Большая часть уже была возращена в 2014 году, однако процесс затормозился из-за конфликта на Донбассе. Чтобы ситуация разрешилась, требуется выполнение всех Минских соглашений, добавил Путин.

В ответ на это командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина не должна в этой ситуации остаться разменной картой в руках России.