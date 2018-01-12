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Песков назвал инициативу по возвращению Украине техники попыткой выйти из пике

12 января 2018, 13:42 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Песков назвал инициативу по возвращению Украине техники попыткой выйти из пике По словам представителя Кремля, Путин своей инициативой проявил жест доброй воли.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся в Крыму, чтобы вывести российско-украинские отношения из пике. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

По его словам, Путин своей инициативой проявил жест доброй воли, «чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки».

Вчера Путин заявил, что готов вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Речь идет о военных кораблях, а также авиационной и бронетехнике, которая находится в «плачевном состоянии». Большая часть уже была возращена в 2014 году, однако процесс затормозился из-за конфликта на Донбассе. Чтобы ситуация разрешилась, требуется выполнение всех Минских соглашений, добавил Путин.

В ответ на это командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина не должна в этой ситуации остаться разменной картой в руках России.


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