Путин увидел признаки замороженного конфликта в Донбассе

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Признаки замороженного конфликта увидел Президент РФ Владимир Путин в Донбассе. Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает RT.

«Это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия», – заявил российский лидер.

По его словам, чтобы ситуация разрешилась, требуется выполнение всех минских соглашений. При этом результатом должно остаться довольно и население Донбасса, подчеркнул Путин.

Он добавил, что конфликт следует исчерпать, после чего начнут налаживаться и отношения России и Украины.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.

27 декабря 2017-го в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» неподалеку от Горловки состоялся крупнейший обмен пленными. С обеих сторон среди передаваемых лиц были не только военные, но и гражданские.