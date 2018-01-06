Верховный суд повторно признал законным отказ ЦИК допустить Навального на выборы

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Апелляционная инстанция Верховного суда отклонила жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на признание законным отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в Президенты РФ.

Об этом в своем микроблоге в Twitter’е рассказал представляющий интересы оппозиционера юрист Иван Жданов.

В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. pic.twitter.com/tfK0SwdopJ — Ivan Zhdanov (@IoannZH) January 6, 2018

Позднее Жданов сообщил, что теперь решение ЦИК вступило в силу. Оно будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, пояснил представитель оппозиционера ТАСС.

Центризбирком 25 декабря отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Тогда же политик заявил о намерении обжаловать это решение в судебном порядке. Верховный суд 30 декабря признал правомерным отказ ЦИК.