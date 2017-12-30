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Политика

Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске Навального на выборы

30 декабря 2017, 15:41

По словам представителя ЦИК Сергея Сахарова, суд отказал оппозиционеру из-за наличия у него непогашенной судимости за тяжкое преступление.
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(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Верховный суд России отклонил жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в Президенты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ЦИК Сергея Сахарова.

 

По его словам, суд отказал Навальному из-за наличия у него непогашенной судимости за тяжкое преступление. Сахарова подчеркнул, что по этой причине оппозиционер не имеет права участвовать в выборах.

Юрист Иван Жданов, представляющий интересы Навального, заявил, что сегодняшнее решение Верховного суда РФ будет обжаловано в апелляционной инстанции. «Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ», – добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Тогда же Навальный заявил о намерении обжаловать это решение в судебном порядке.

Выборы Президента состоятся 18 марта 2018 года.

 


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