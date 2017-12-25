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Политика

Навальный намерен обжаловать решение ЦИК в суде

25 декабря 2017, 21:18

Оппозиционный политик прокомментировал решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в Президенты РФ.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в Президенты РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете», – сказал Навальный. При этом он усомнился в положительном решении данного вопроса.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Соответствующее решение было принято на заседании комиссии: за отказ проголосовали 12 человек, еще один член воздержался. 


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