Навальный подал апелляцию на решение Верховного суда о недопуске на выборы

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Оппозиционный политик Алексей Навальный подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда, который признал законным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в Президенты РФ.

Об этом рассказал представляющий интересы оппозиционера юрист Иван Жданов, сообщает «Интерфакс».

Жалоба направлена в апелляционную инстанцию Верховного суда. Она может быть рассмотрена еще до завершения новогодних каникул, заметил собеседник агентства. В качестве административного ответчика в жалобе указан Центризбирком, отмечает РБК.

ЦИК 25 декабря отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом в Президенты из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Тогда же политик заявил о намерении обжаловать это решение в судебном порядке. Верховный суд 30 декабря признал правомерным отказ ЦИК.

Ранее представители Навального сообщали, что если вердикт не будет отменен, то решение о его недопуске к участию в выборах будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.