Постпред США при ООН предупредила, что власти Ирана взяты «на карандаш»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли предупредила, что власти Ирана «взяты на карандаш». Она заявила об этом на состоявшемся по американской инициативе заседании Совета Безопасности ООН.

«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», – приводит слова дипломата RT.

Хейли подчеркнула также, что права человека являются не даром правительств, а неотъемлемым правом самих людей, и когда их игнорируют, люди справедливо противостоят этому. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

По словам постпреда США, ее страна «бескомпромиссно поддерживают тех в Иране, кто ищет свободы, процветания для своих семей и достоинства для своей нации».

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя увидел в созыве экстренного заседания Совбеза попытку подорвать соглашение по иранской ядерной программе.

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана начались 28 декабря. Их жертвами стали примерно 20 человек, свыше 450 протестующих задержаны. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари 4 января заявил о подавлении «смуты 2017 года», но демонстрации продолжились и после этого.