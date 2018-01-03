США намерены созвать экстренные заседания в ООН в связи с беспорядками в Иране

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). США намерены в ближайшие дни созвать экстренные сессии в ООН в связи с акциями протеста в Иране. Об этом заявила журналистам постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, сообщает «Интерфакс».

«В ООН должны высказаться. Через несколько дней мы созовем экстренные сессии и в Нью-Йорке и Совете ООН по правам человека в Женеве. Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу», – сказала Хейли.

Заявление американской стороны прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив о разгоне демонстраций в США. «Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как “зачищался“ Фергюсон», – написала Захарова в «Фейсбуке».

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана проходят с 28 декабря. По последним данным, жертвами беспорядков стали 20 человек, более 450 протестующих были задержаны.