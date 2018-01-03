Духовный лидер Ирана назвал вдохновителей протестов в стране

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В массовых беспорядках в Иране виноваты внешние враги страны, которые пытаются навредить иранскому народу. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

«В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики», – отметил Хаменеи.

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана проходят с 28 декабря. По последним данным, жертвами беспорядков стали 20 человек, более 450 протестующих были задержаны.