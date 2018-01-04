Власти Ирана заявили о подавлении «смуты 2017 года»

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил о подавлении «смуты 2017 года» в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Джафари при этом оценил общее число участников протестов как небольшое. По его мнению, оно не превысило 15 тыс. человек.

Кроме того, командующий КСИР обвинил Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию в том, что они приказали террористам из запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»* проникнуть в Иран «для ведения подрывной деятельности».

Несмотря на заявление о победе властей, в социальных сетях продолжают появляться видеозаписи беспорядков, сделанные в ночь на 4 января. Вечером 3 января в столкновении с вооруженными лицами на северо-западе страны погибли трое бойцов КСИР, передал телеканал Al Jazeera.

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана начались 28 декабря. Их жертвами стали примерно 20 человек, свыше 450 протестующих задержаны.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.