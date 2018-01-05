Глава ГИБДД РТ: Если бы малыш был в кресле в момент ДТП в Пестречинском районе,травм было бы меньше

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Пострадавший накануне в страшном ДТП в Пестречинском районе мальчик сейчас находится без сознания в ДРКБ в Казани. При этом, как отметил на пресс-конференции начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, мальчик не был в автокресле.

«Если бы ребенок, который находился в ''Хендэ'', был бы в детском кресле, я уверен, травм бы у него было меньше. Сейчас у нас новогодние праздники, поэтому очень большая миграция водителей. Первого и второго народ отсыпался, сейчас они начали ездить. Впереди у нас еще четыре выходных дня, вместе с сегодняшним. И средства видеофиксации, и та обстановка, которая есть у нас в республике, говорит о том, что миграция транспорта у нас очень высокая. При соблюдении всех правил дорожного движения никаких проблем случиться не должно. Тем более что прогноз погоды у нас говорит о том, что осложнений для движения пока не ожидается. Все зависит только от водителей», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

После аварии всех пострадавших доставили в местную больницу. Однако позже ребенка и беременную пасажирку «Хендэ» перевели в ДРКБ и РКБ в Казань. Сейчас оба находятся в крайне тяжелом состоянии — врачи борются за их жизни. На момент 11 часов дня ребенок в сознание так и не пришел.

Напомним, авария произошла накануне на 63-м километре трассы Казань — Шемордан. «Хендэ Крета» выехала на встречку и на полном ходу столкнулась с «Ладой» 14-й модели. Оба водителя пытались уйти от столкновения и выехали на обочину. На месте погибли водитель отечественой машины и три его пассажира.