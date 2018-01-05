Пострадавших в страшной аварии в Пестречинском районе РТ ребенка и беременную перевели в Казань

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Пострадавших в смертельной аварии в Пестречинском районе ребенка и беременную женщину в тяжелом состоянии доставили в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Беременную прооперировали в Центральной районной больнице Арска. В крайне тяжелом состоянии ее перевели в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения РТ. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Ранее пятилетнего ребенка на реанимобиле доставили в ДРКБ Казани. Таким образом сегодня в больницах Казани находятся трое пострадавших в этой аварии. Еще один пострадавший остается в Пестречинской ЦРБ», – рассказала пресс-секретарь ведомства Айгуль Салимзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельное дорожное происшествие случилось накануне на 63-м км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе. 35-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада» 14-й модели под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады» три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, четверо были госпитализированы.